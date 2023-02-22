Пропавшую девушку-подростка нашли в Комсомольске-на-Амуре Фото: Лига Спас

В Комсомольске-на-Амуре спустя сутки нашли пропавшую 15-летнюю Наталью Сидорову. Девушка пропала 21 февраля в Центральном районе города. Именно там ее видели в последний раз.

Девушка жива. О том, что ее нашли, рассказали волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».

Напомним, у Наташи темные глаза, ее рост около 170 сантиметров. На момент пропажи на ней были вязаная шапка, длинная черная куртка с капюшоном, черные полусапоги. С собой девушка взяла черную сумку с белым рисунком.

Ранее «Лига Спас» опубликовал ориентировки на людей из Хабаровского края и ЕАО, которые пропали, но до сих пор не нашлись. В списке – 32 человека. Среди них и те, кому нужна помощь врачей, и те, уто дезориентирован и может не помнить, что с ним случилось.

По информации волонтеров, каждый год пропадает много людей. Большинство из них находят почти сразу, а о ком-то родные и близкие не знают ничего годами. Среди них есть и дети разных возрастов.

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