Жители Хабаровска смогут улететь в Шахтерск Фото: авиакомпания "Аврора"

С 10 по 24 марта жители Хабаровска могут улететь в Шахтерск. Авиакомпания «Аврора» начала продавать билеты.

Две недели полеты будут проходить на самолете DHC-8-400. Рейсы выполняются по пятницам, уточнили в компании.

Воздушное судно вылетает из Хабаровска в 14: 15 и прилетает в Шахтерск 16: 25. Отсюда самолет вылетает в 17: 15 и приземляется в Хабаровске в 17: 25.

Стоимость билета в одну сторону начинается от двух тысяч рублей. Количество мест ограничено.

- Данные социально значимые рейсы выполняются в соответствии с планами, созданными по поручению Владимира Путина, чтобы повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока и обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов, - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Всю подробную информацию можно узнать на сайте авиакомпании и в агентствах. Вопросы можно задать по телефону: 8-800- 250-49-88. Звонок бесплатный.

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