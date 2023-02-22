Трещины на дорогах начали заливать в Хабаровске Фото: администрация Хабаровского края

В Хабаровске начали заливать трещины на дорогах. Этим занимается подрядчик МУП «Дорремстрой». Специалисты выполняют гарантийные обязательства, рассказали в администрации города.

Сейчас работы идут по улице Муравьёва-Амурского – ее отремонтировали несколько лет назад по нацпроекту. Заливают трещины битумом. Специалисты начали делать это сейчас, потому что уже на следующей неделе, по прогнозам, станет теплее.

- Подрядная организация заливает трещины, чтобы исключить попадание воды в верхний слой дорожного покрытия при наступлении положительных температур. Работы выполняются на собственные деньги предприятия в рамках исполнения гарантийных обязательств, – рассказал Дмитрий Чеверда, начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.

Пока работа идет в Центральном районе города, потом специалисты перейдут на другие участки.

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