Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 февраля 2023 10:53

Компания из Хабаровска получила предостережение за оставшийся без света дом

Коммунальная авария произошла 26 января
Василина ВАСИЛЬЕВА
Компания из Хабаровска получила предостережение за оставшийся без света дом Фото: прокуратура Хабаровского края

Компания из Хабаровска получила предостережение за оставшийся без света дом Фото: прокуратура Хабаровского края

В Хабаровске прокуратура Краснофлотского района провела проверку после коммунально аварии, которая случилась 26 января. Тогда без света остался 21 дом.

- Установлено, что сетедержателем – обществом с ограниченной ответственностью «Трансэнерго» работы по восстановлению подачи электроснабжения проведены в установленные законом сроки, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Из-за того, что электричество возвращали слишком долго, прокурор внес главному инженеру организации предостережение.

Напомним, вечером 18 февраля без воды остались сотни жителей Комсомольска-на-Амуре. В городе произошла коммунальная авария, отключив от водоснабжения шесть многоквартирных домов. Кроме того, из-за порыва водой затопило двор. Городская прокуратура начала проверку. По ее результатам надзорный орган уже примет решение в отношении виновных.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.