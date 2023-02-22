Компания из Хабаровска получила предостережение за оставшийся без света дом Фото: прокуратура Хабаровского края

В Хабаровске прокуратура Краснофлотского района провела проверку после коммунально аварии, которая случилась 26 января. Тогда без света остался 21 дом.

- Установлено, что сетедержателем – обществом с ограниченной ответственностью «Трансэнерго» работы по восстановлению подачи электроснабжения проведены в установленные законом сроки, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Из-за того, что электричество возвращали слишком долго, прокурор внес главному инженеру организации предостережение.

Напомним, вечером 18 февраля без воды остались сотни жителей Комсомольска-на-Амуре. В городе произошла коммунальная авария, отключив от водоснабжения шесть многоквартирных домов. Кроме того, из-за порыва водой затопило двор. Городская прокуратура начала проверку. По ее результатам надзорный орган уже примет решение в отношении виновных.

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