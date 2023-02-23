Торжественное собрание в честь Дня защитника Отечеста прошло в Хабаровске

К наградам были представлены 11 военнослужащих Фото: Правительство Хабаровского края

От имени главы региона гостей приветствовал первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин. Выступление началось о вступительного слова, в котором были отсылки к посланию Федеральному собранию от президента Российской Федерации Владимира Путина.

В преддверии праздника государственных наград удостоились 11 военнослужащих Восточного военного округа. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя Российской Федерации посмертно было присвоено гвардии старшему лейтенанту Эдуарду Норполову. Соответствующий приказ издал президент России. Золотую звезду родителям погибшего вручил временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-майор Алексей Ртищев.

Медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» второй степени за отвагу и самоотверженность были переданы вдовам погибших старших лейтенантов Александра Стрельцова и Андрея Полушина.

Также коллективам воинских частей и организаций, который располагаются на территории региона, были вручены почетные грамоты губернатора Хабаровского края.

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