Около тысячи горожан вышли на митинг в поддержку президента и армии в Хабаровске

Перед собравшимися выступили артисты и представители власти Фото: Александр Янышев

Перед Днем защитника Отечества в Хабаровске состоялся праздничный митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». Мероприятие собрало порядка 950 человек, которые собрались, чтобы выразить свою поддержку президенту страны Владимиру Путину и вооруженным силам.

Перед собравшимися выступили министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов, председатель реготделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Ярослав Глушин, член Хабаровского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Юрий Михайлин, глава Союза Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов Галина Кононенко и руководитель реготделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Павел Мысин.

После официальной части перед горожанами выступили вокальные ансамбли, исполнившие патриотические песни. Участникам напомнили, что они могут поддержать военнослужащих с помощью проекта «Все для победы», который был создан в июне 2022 года Общероссийским народным фронтом.

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