Больницы получили новые автомобили в ЕАО

Врачи смогут быстрее реагировать на вызовы в ЕАО
Фото: Правительство ЕАО
Три больницы получили ключи от новых отечественных автомобилей в ЕАО. Они будут обслуживать население, которое прикреплено к амбулаториям в Облученском, Ленинском и Октябрьском районах.
Теплоозерская больница получила три автомобиля «Лада Гранта универсал», одну «Ладу Гранту» передали в Ленинскую, а две «Лада Нива» - в Октябрьскую районную больницы. Теперь врачам будет легче добираться до пациентов в поселках Биракан, Лондоко-завод, Кульдур и Известковый. Кроме того, маломобильных пациентов смогут оперативно доставлять в Теплоозерскую центральную районную больницу для сдачи анализов, флюорографии, прохождения профосмотров и диспансеризации.
Один из автомобилей в Октябрьском районе начнет обслуживание амбулатории села Екатерино-Никольское и фельдшерско-акушерский пункт села Столбовое, а второй – фельдшерско-акушерские пункты сел Полевое, Самара и Озерное.
Транспортные средства были приобретены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения ЕАО национального проекта «Здравоохранение».
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