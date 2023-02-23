Полузащитник Даниил Григорьев пополнил состав «СКА-Хабаровска»

Прошлый сезон игрок провел в составе «Алании» Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

20-летний уроженец Белгорода начал заниматься футболом с трех лет. На молодежном уровне полузащитник играл за команду Академии Коноплева, а до марта 2020 года за московский «Спартак».

Пройдя подготовку в центре футбольного развития «Виста» в Геленджике, Григорьева отправился покорять Италию в составе клуба «Прато». Уже в феврале 2022 года игрок подписал контракт с владикавказской «Аланией». В российском клубе полузащитник дебютировал в рамках Футбольной национальной лиги и дошел с командой до полуфинала Кубка России.

За 2022 год Даниил Григорьев провел 16 матчей с «Аланией»: шесть - за основную команду и девять за молодежный состав. Новый контракт со «СКА-Хабаровск» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Популярный сервис информации об игроках оценивает трансферную стоимость полузащитника в 50 тысяч евро.

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