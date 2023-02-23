Фото: Олег УКЛАДОВ
Уважаемые жители и гости Хабаровска!
С 23 по 26 февраля в краевом центре единоборств пройдут Дальневосточные игры боевых искусств.
Это масштабные соревнования, которые проводятся в Хабаровске с 2016 года. В этом году участие в играх примут более 2000 спортсменов!
Участниками игр станут спортсмены в возрасте от 10 до 18 лет в различных видах единоборств. Среди них айкидо, джиу-джитсу, кудо, самбо, киокусинкай, ушу, тхэквондо, рукопашный бой, кикбоксинг и всестилевое каратэ.
Не пропустите!
Встречаемся 23 февраля в 10:00 на торжественном открытии игр в краевом центре единоборств
(Павла Морозова 138).
Расписание игр:
23 февраля
Большой зал
1. Кудо 11:00 -16:00 площадка № 1
2. Тхэквондо ГТФ 11:00 - 18:00 площадки № 2,3,4
3. Айкидо 11:00 - 17:00 площадка № 5
4. Всестилевое карате ОК 11:00 - 17:00 площадка № 6
5. Всестилевое карате СЗ 11:00 - 17:00 площадки № 7,8
Зал единоборств
«Драка» 11:00 - 18:00
ринг
Зал борьбы
Самбо
11:00 - 17:00
24 февраля
Большой зал
6. Ушу 12:00 - 18:00 площадка №1
7. Тхэквондо ГТФ 10:00 - 17:00 площадки №2,3,4
8. Киокусинкай
10:00 - 19:00. площадки № 5,6,7
Зал борьбы
Самбо 10:00 - 16:00
25 февраля
Большой зал
9. Ушу
12:00 - 18:00 площадка №1
10. Джиу Джитсу 10:00 - 18:00 площадка №2
11. Кикбоксинг
10:00 - 18:00 площадки № 3,4
12. Тхэквондо МФТ
10:00 - 15:00 площадки № 5,6
26 февраля
13. Кикбоксинг 9:00 - 15:00 2 площадки
Гала-финалы
19:00 - 21:00
«Воспитываем поколение сильных духом»!
А. Белоглазов
До встречи!