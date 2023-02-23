Фото: Олег УКЛАДОВ

Уважаемые жители и гости Хабаровска!

С 23 по 26 февраля в краевом центре единоборств пройдут Дальневосточные игры боевых искусств.

Это масштабные соревнования, которые проводятся в Хабаровске с 2016 года. В этом году участие в играх примут более 2000 спортсменов!

Участниками игр станут спортсмены в возрасте от 10 до 18 лет в различных видах единоборств. Среди них айкидо, джиу-джитсу, кудо, самбо, киокусинкай, ушу, тхэквондо, рукопашный бой, кикбоксинг и всестилевое каратэ.

Не пропустите!

Встречаемся 23 февраля в 10:00 на торжественном открытии игр в краевом центре единоборств

(Павла Морозова 138).

Расписание игр:

23 февраля

Большой зал

1. Кудо 11:00 -16:00 площадка № 1

2. Тхэквондо ГТФ 11:00 - 18:00 площадки № 2,3,4

3. Айкидо 11:00 - 17:00 площадка № 5

4. Всестилевое карате ОК 11:00 - 17:00 площадка № 6

5. Всестилевое карате СЗ 11:00 - 17:00 площадки № 7,8

Зал единоборств

«Драка» 11:00 - 18:00

ринг

Зал борьбы

Самбо

11:00 - 17:00

24 февраля

Большой зал

6. Ушу 12:00 - 18:00 площадка №1

7. Тхэквондо ГТФ 10:00 - 17:00 площадки №2,3,4

8. Киокусинкай

10:00 - 19:00. площадки № 5,6,7

Зал борьбы

Самбо 10:00 - 16:00

25 февраля

Большой зал

9. Ушу

12:00 - 18:00 площадка №1

10. Джиу Джитсу 10:00 - 18:00 площадка №2

11. Кикбоксинг

10:00 - 18:00 площадки № 3,4

12. Тхэквондо МФТ

10:00 - 15:00 площадки № 5,6

26 февраля

13. Кикбоксинг 9:00 - 15:00 2 площадки

Гала-финалы

19:00 - 21:00

«Воспитываем поколение сильных духом»!

А. Белоглазов

До встречи!