Пожарные спасли людей в частном доме в Магаданской области

Сарай был полностью уничтожен огнем Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Ночной звонок от проезжающего мимо неравнодушного автомобилиста, который заметил огонь в частном доме, заставил огнеборцев из пожарно-спасательного центра оперативно выехать в поселок Стекольный.

Прибыв на место, спасатели первым делом разбудили спящих хозяев. В это же время сарай у дома был полностью охвачен огнем. Для локализации открытого горения пожарным потребовалось 16 минут.

В результате возгорания строение площадью 60 квадратных метров было полностью уничтожено. Спасти находившихся внутри 20 куриц не удалось.

Дознаватели МЧС России выдвинули предварительную версию случившегося. Специалисты установили, что хозяева не закрыли дверцу печи и оставили ее на ночь. Искры из топорного отверстия попали на деревянный пол, который загорелся.

Спасатели предупреждают, что оставлять топящуюся печь без присмотра и специальных противопожарных разделок недопустимо.

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