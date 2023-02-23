На уловку фальшивого «покупателя» при продаже квартиры попалась жительница Магадана

Женщина лишилась 45 тысяч рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

56-летняя жительница Магадана разместила объявление о продаже своей квартиры в сети Интернет. На указанный ею номер поступил звонок от потенциального покупателя. Мужчина высказал твердое намерение приобрести недвижимость.

Неизвестный хотел убедить женщину в серьезности своих намерений и готов был нести предоплату. Но для этого он попросил потерпевшую пройти к ближайшему банкомату и выполнить ряд операций.

- Пенсионерка начала выполнять алгоритм, который диктовал ей «покупатель», и продиктовала все коды из смс-сообщений, которые приходили на ее телефон, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

После манипуляций с банкоматом женщина обнаружила, что с ее счета списалось 45 тысяч рублей. Только после этого она поняла, что попалась на уловку мошенников и обратилась в дежурную часть ОМВД России по Магадану.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Максимальное наказание предусматривает до шести лет лишения свободы.

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