На уловку фальшивого «покупателя» при продаже квартиры попалась жительница Магадана

Женщина лишилась 45 тысяч рублей
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
56-летняя жительница Магадана разместила объявление о продаже своей квартиры в сети Интернет. На указанный ею номер поступил звонок от потенциального покупателя. Мужчина высказал твердое намерение приобрести недвижимость.
Неизвестный хотел убедить женщину в серьезности своих намерений и готов был нести предоплату. Но для этого он попросил потерпевшую пройти к ближайшему банкомату и выполнить ряд операций.
- Пенсионерка начала выполнять алгоритм, который диктовал ей «покупатель», и продиктовала все коды из смс-сообщений, которые приходили на ее телефон, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.
После манипуляций с банкоматом женщина обнаружила, что с ее счета списалось 45 тысяч рублей. Только после этого она поняла, что попалась на уловку мошенников и обратилась в дежурную часть ОМВД России по Магадану.
Правоохранители завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Максимальное наказание предусматривает до шести лет лишения свободы.
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