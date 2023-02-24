Школьники из Хабаровского края по видео поздравили сверстников в Дебальцево Фото: Региональный исполнительный комитет партии "Единая Россия"

В Хабаровском крае в рамках акции «Со школы вместе» ученики записали видеопоздравление с Днем защитника Отечества для школьников в Дебальцево. На ролике юные хабаровчане поют, читают стихи, также одни нарисовали открытки для своих сверстников.

Дебальцево – подшефный город Хабаровского края. Регион помогает восстановить там инфраструктуру, ремонтировать дороги, детские сады и школы. В этом городе давно не празднуют 23 февраля и 8 марта, поэтому целью акции стало возрождение традиции.

- Через наши поделки, через номера мы постарались поздравить ребят и пожелать им всего самого лучшего. Радует, что у многих учеников нашей школы нашлись слова для ребят из Дебальцево, - сказала Татьяна Соловьева, замдиректора по воспитательной работе школы № 83.

Помимо творческого поздравления вместе с рисунками и открытками, детям в Дебальцево передали канцелярию, книги и сладости.

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