В хабаровском зоосаде отметят Международный день полярного медведя Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае зоосад «Приамурский» имени Сысоева отпразднует Международный день полярного медведя. 25 и 26 февраля посетители смогут поучаствовать в экологической программе и поближе узнать постояльцев зоосада. Гвоздем программы станет «Алмаз» - белый медведь, привезенный из Якутии, который живет теперь в большом вольере зоосада. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

25 февраля гостям расскажут, почему белые медведи нуждаются в защите человека и зачем такого крупного хищника поселили в зоосаде. Начало программы в 12:00. А 26 февраля с полудня начнется празднование под названием «Царство белого медведя». Ребятам раскроют интересные факты про медведя, а те дети, что постарше, смогут поучаствовать в спортпрограмме «Полярная звезда». В зоосаде можно будет посмотреть рисунки на тему, выставка будет работать до 17:00.

Белый медведь «Алмаз» был доставлен в Хабаровский край еще в 2021 году из Якутского зоопарка. Мишка жонглирует конусами. играет в футбол и ныряет в воду. Ежедневно его рацион состоит из 10-12 килограммов еды - тыквы, фруктов, меда, рыбы и рыбьего жира. Всего в зоосаде живет 165 зверей и птиц.

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