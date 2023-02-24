В рамках телемарафона жители Хабаровского края собрали больше 3 миллионов рублей Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае региональное отделение Общероссийского народного фронта инициировало телемарафон для сбора помощи бойцам на СВО. В рамках акции «Все для Победы» за четыре часа было собрано порядка 3 миллионов рублей. Помимо этого, жители края собрали гуманитарную помощь.

В акции участвовали общественники, ветераны, бизнесмены и все неравнодушные жители края. Деньги перечисляли на специальный счет. Собранные средства потратят на обмундирование бойцов. Для них закупят тактические аптечки, квадрокоптеры и прочее. Точная сумма составила 3 миллиона 10-6 тысяч рублей.

Гуманитарную помощь несли в открытые пункты сбора в четырех городах края. Люди несли продукты, гигиенические средства, и многое другое. Всего собрали около 100 килограммов продуктов. В настоящее время сбор гуманитарной помощи и пожертвований продолжается.

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