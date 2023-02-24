В рамках телемарафона жители Хабаровского края собрали больше 3 миллионов рублей
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
В Хабаровском крае региональное отделение Общероссийского народного фронта инициировало телемарафон для сбора помощи бойцам на СВО. В рамках акции «Все для Победы» за четыре часа было собрано порядка 3 миллионов рублей. Помимо этого, жители края собрали гуманитарную помощь.
В акции участвовали общественники, ветераны, бизнесмены и все неравнодушные жители края. Деньги перечисляли на специальный счет. Собранные средства потратят на обмундирование бойцов. Для них закупят тактические аптечки, квадрокоптеры и прочее. Точная сумма составила 3 миллиона 10-6 тысяч рублей.
Гуманитарную помощь несли в открытые пункты сбора в четырех городах края. Люди несли продукты, гигиенические средства, и многое другое. Всего собрали около 100 килограммов продуктов. В настоящее время сбор гуманитарной помощи и пожертвований продолжается.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru