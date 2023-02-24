Ветрено и неуютно: 25 февраля Хабаровск ждет похолодание Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В последние выходные февраля погода решила еще раз преподнести холодный подарок Хабаровску. 25 февраля ветер усилится, скорость его будет достигать 10 метров в секунду. Днем температура воздуха составит около -6 градусов, а ночью опустится до -17. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, каких-либо опасных метеоявлений не ожидается.

- В южных районах без существенных осадков, температура ночью от -15 до -20 градусов, температура днем от -4 до -9 градусов, ветер западный 5-10 метров в секунду, - сообщили в МЧС.

Чуть холоднее будет и в центральных районах региона. Здесь днем столбик термометра будет показывать до -13 градусов, а ночью все -30. На северной части края тоже холодно. Днем до -18 градусов, в Аяно-Майском районе небольшой снегопад. Ночью здесь до -29 градусов.

Жителям Хабаровского края стоит помнить, что в преддверии весны погода бывает обманчива, даже если кажется, что солнце уже хорошо припекает, одеваться теплее все-же пока необходимо.

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