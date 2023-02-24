Фотовыставка проекта «Жены Героев» открылась в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске стартовала фотовыставка посвященная проекту «Жены Героев». Как сообщает пресс-служба администрации города, главная цель проекта не покрасоваться на фотоснимках, а показать и рассказать, что за спинами бойцов стоят женщины, которые ждут своих Герое в дома и надежно хранят тыл. Выставка открылась 24 февраля в Городском дворце культуры и в Центре патриотического воспитания.

- Они верно ждут в тылу и каждый день молятся о своих мужчинах, чтобы те, вернулись домой живыми и здоровыми. Жены Героев охраняют очаг и защищают дом, скучают, но сохраняют вид сильных и смелых твердых характером женщин, - пишет мэрия.

По информации администрации, в Хабаровске будут и дальше развивать, и популяризировать проект. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поблагодарил организатора проекта Екатерину Колотовкину из Самары, которая не смогла приехать из-за болезни. На открытие выставки при шли семьи участников СВО и почетные гости.

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