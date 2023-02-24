Название*: Незаконный больничный: жителя Хабаровского края будут судить за попытку купить подложный документ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края будут судить местного жителя за покушение на дачу взятки. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в преступлении обвиняют 41-летнего мужчину. Он пытался за деньги купить незаконный больничный.

- В июле 2022 года обвиняемый передал через посредника работнику медицинского учреждения взятку за незаконную выдачу больничного листа. Однако посредник не намеревался передавать взятку врачу, денежные средства он присвоил себе, - сообщили в прокуратуре.

Сейчас будут судить мужчину, который попытался дать взятку. В отношении же посредника, который должен был передать деньги работнику медицинской организации, пока еще ведутся следственные действия.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.