Нашли бездыханное тело: девушка сгорела в собственной квартире на Колыме Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

На Колыме в ночь с 22 на 23 февраля произошел пожар в пятиэтажке на улице Ленина в поселке Ола. В службу спасения позвонили соседи, они почувствовали запах дыма и забеспокоились. Как оказалось, горела квартира на первом этаже. Пожарные приехали быстро и начали тушить огонь и искать пострадавших. В квартире нашли бездыханное тело девушки.

- В одной из комнат, где находился очаг возгорания, пожарными была обнаружена женщина без признаков жизни. Через 6 минут пожар был локализован и вскоре ликвидирован полностью, - рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Огонь повредил мебель ,общая площадь горения составила около двух квадратных метров. Дознаватели выяснят, что стало причиной пожара. Вероятно, это было аварийное электрооборудование, или неосторожность при курении.

СУ СК по Магаданской области начал процессуальную проверку по факту гибели девушки.

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