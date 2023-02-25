Краевому онкологическому центру в Хабаровске поставят новое оборудование в 2023 году

Уже монтируется новый современный ангиограф стоимостью 57,5 миллиона рублей. Фото: минздрав Хабаровского края
В клиническом онкоцентре в Хабаровске введут в эксплуатацию 13 единиц нового медицинского оборудования. Некоторые дорогостоящие аппараты уже внедряются. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Хабаровского края.
- Уже монтируется новый современный ангиограф стоимостью 57,5 миллиона рублей. Его внедрение позволит выполнять диагностику и лечение опухолей определенных локализаций в Хабаровском крае, не отправляя пациентов в другие регионы, - добавили в ведомстве.
За прошедшие пару лет в онкологическом центре ввели в строй линейный ускоритель, аппарат для дистанционной лучевой терапии, гематологический анализатор и другое оборудование. Также открылась лаборатория молекулярной онкологии.
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