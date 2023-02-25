Управлять беспилотниками научили хабаровских школьников специалисты из Санкт-Петербурга

Ученикам показали, что пилотировать аппарат может человек без специальной подготовки и квалификации. Фото: ТОГУ

Хабаровские школьники научились управлять беспилотными летательными аппаратами в рамках семинара в ТОГУ. Мастер-классы посетили около 50 учеников. Семинар проводили специалисты из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ТОГУ.

– Наша компания сотрудничает с различными образовательными учреждениями. Мы, в первую очередь, в учебных заведениях ищем для себя будущие кадры, ребят, которых могли бы потом привлечь к нашим работам, к разработке новой техники, – сообщил Дмитрий Гоглев, руководитель геофизического направления компании по производству беспилотников.

Специалисты рассказали школьникам, как беспилотники применяются в геологоразведке и для таксации лесов. Также ученикам показали, что пилотировать аппарат может человек без специальной подготовки и квалификации. Все зависит от сферы использования и вида беспилотника.

– Когда в школе объявили, что в ТОГУ будут такие мастер-классы, решили воспользоваться возможностью. Нам все это интересно. На мастер-классе хотим узнать, как работает эта система, – поделились ребята.

Школьники успешно освоили пилотирование беспилотников под надзором наставников. Некоторые ученики твердо решили поступать в технические вузы и прошедшие мастер-классы стали для них возможностью получить новый опыт и знания.

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