Престиж профессии преподавателя повысят власти Хабаровского края

В регионе трудятся 24 тысячи преподавателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работа по повышению престижа профессии педагога находится на особом контроле в Хабаровском крае. В регионе трудятся 24 тысячи преподавателей. Они могут рассчитывать на различные льготы и доплаты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

С сентября 2022 года в крае уменьшили количество документов, которые должен заполнять учитель. Это существенно сократило «бумажную» нагрузку на педагогов. Из законодательства в сфере образования исключено понятие «образовательная услуга».

Педагогам предоставляется и финансовая поддержка. Например, за звание «Заслуженный учитель РФ» положена дополнительная выплата - 15 процентов от оклада. При выходе на пенсию они получают право на ежемесячное пособие и льготы как ветераны труда.

За первую категорию учителям положена доплата - 15 процентов от оклада, за высшую добавляют 75 процентов. Также с 2022 года педагоги могут взять «Дальневосточную ипотеку». Одно из условий - стаж работы в сфере образования не меньше пяти лет.

– Учителя могут повышать квалификацию и получать методическую и иную поддержку. В помощь им работает центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Поддержка педагогов, тьютеров, наставников на таком высоком уровне подчеркивает то, как важна и ценна их работа, – сказала Виктория Хлебникова, министр образования и науки Хабаровского края.

В регионе также реализуются различные программы по привлечению педагогов, в том числе в села. Например, проект «Земский учитель», в рамках которого преподаватели получают различные выплаты. На 2023 год региону установлена квота в 14 человек. Также педагогам предоставляются образовательные кредиты и сберегательные капиталы.

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