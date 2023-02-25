Кредиты под три процента годовых могут получить инновационные компании Хабаровского края

Годовой объем выручки у инновационных компаний должен быть от 100 миллионов рублей Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Владимир Путин призвал стать технологически независимыми от Запада. В Хабаровском крае ради этой цели запущен ряд инструментов, которые призваны поддерживать технологичные компании. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Одна из мер - кредит до 500 миллионов рублей под три процента годовых. Его могут получить инновационные компании, соответствующие определенным критериям. Кредиты предоставляет МСП Банк.

Претендовать на займ могут компании из реестра малого и среднего бизнеса (МСП), у которых есть результаты интеллектуальной деятельности. Предприятия также должны быть заняты в приоритетных отраслях: сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, IT и связи, туризме и других.

Годовой объем выручки у инновационных компаний должен быть от 100 миллионов рублей, совокупный среднегодовой темп роста выручки (CAGR) за три последних года - не менее 12 процентов. Также предприятие должно получить экспертизу АО «Корпорации МСП» с участием привлеченных экспертов и другое.

Помимо кредита, для технологичных МСП существуют и другие меры поддержки. Среди них промышленная ипотека, льготы по налогу на прибыль для приобретающих отечественное программное обеспечение.

- В Хабаровском крае в обрабатывающих отраслях действует около 3600 малых технологических предприятий. На территории региона производится более чем 2/3 всей инновационной продукции, выпускаемой на Дальнем Востоке (96 миллиардов рублей из 138 миллиардов). По доле инновационной продукции в производстве Хабаровский край занимает четвертое место в стране – 12,7 процента. Это в 2,5 раза выше среднероссийских значений, - сообщили в министерстве экономического развития региона.

Лидирующие позиции региону обеспечивают высокотехнологичные обрабатывающие производства, авиа- и судостроение, выпуск нефтепродуктов и химических веществ, транспортировка и логистика.

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