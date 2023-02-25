Встреча двух дальневосточных команд состоится 25 февраля в Хабаровске
Фото: пресс-служба ХК "Амур"
Хоккейный клуб «Амур» завершит свое выступление в регулярном чемпионате КХЛ игрой с принципиальным соперников - владивостокским «Адмиралом». Встреча двух дальневосточных команд состоится 25 февраля в Хабаровске. «Тигры» попытаются взять реванш у «моряков».
«Амур» однозначно потерял шансы на выход в плей-офф чемпионата. Хабаровская команда находится десятом месте Восточной конференции. В копилке «тигров» 67 очков. «Адмирал» в этом сезоне смог добраться до седьмой строчки. Сейчас «моряки» имеют в своем активе 75 очков.
Финальная игра дальневосточного дерби и не сильно повлияет на положение дел «Амура» в турнирной таблице чемпионата. Хабаровские хоккеисты разве что смогут попытаться вырвать два очка у «Адмирала» и взять реванш за матч 23 февраля. Напомним, что тогда «моряки» вырвали победу у «тигров» со счетом 2:0.
«Адмирал» оформил себе путевку в плей-офф. Последний раз хоккеисты из Владивостока выходили на финишную прямую чемпионата в сезоне 2016/17 годов.
Матч пройдет в Хабаровске в «Платинум арене», начало в 17:00.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru