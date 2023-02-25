Гуляниями во всех районах города отметили Масленицу 2023 в Хабаровске 25 февраля

На каждой площадке в городе проводили конкурсы, организовывали концерты и угощали блинами Фото: Администрация Хабаровска

Масленицу 2023 в Хабаровске отметили народными гуляниями во всех районах города. На улицах прошли концерты, представления, раздача угощений и призов. Кульминацией самого «сытного» праздника в году стало сожжение чучел.

Масленицу 2023 в Хабаровске отметили выступлениями артистов и скоморохов, гонками в мешках и хороводами. Были и вполне традиционные для проводов зимы забавы: лазание на столб за подарками (на базе отдыха «Дельфин»), раздача блинов и солдатской каши, а также сожжение чучел.

Чучела жгли практически во всех районах города с соблюдением пожарной безопасности. Также символ зимы спалили на набережной Амура возле колеса обозрения. Никаких ЧП во время перформансов не зафиксировано.

Основная программа Масленицы 2023 в Хабаровске подошла к концу. Планируется, что ярмарки продолжат свою работу и 26 февраля. На них можно будет угоститься блинами.

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