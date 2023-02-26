«Лига чемпионов» началась в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спортсмены пожарно-спасательного гарнизона из Хабаровска принимают участие в первой «Лиге чемпионов». На основе соревнований выберут «Лучшего спортсмена года». Это неофициальной организация, цель которой попробовать свои силы в новым видах спорта.

- Наша лига создана для тех, кто не боится пробовать новые виды спорта, для тех, кто хочет испытать свою силу, выносливость, морально-волевые качества. Вступив в нашу лигу, вы уже одержали победу-победу над своими предрассудками, страхами, ленью. Вы уже чемпион! - рассказал Олег Кондратьев, один из организаторов Лиги, помощник начальника дежурной смены пожаротушения 21 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Такие соревнования проходят в Хабаровске впервые. Участники попробуют свои силы в лыжных гонках, гиревом спорте, кроссфите, плавание и многом другом. Соревнования продлятся с февраля по ноябрь, а это время пройдет 18 этапов состязаний.

Первый этап состоялся 25 февраля. Спортсмены соревновались в лыжных гонках, преодолев три с половиной километра. Многие участники впервые за несколько лет встали на лыжи и победили свою неуверенность.

Первое место занял Андрей Никитин, командир отделения 99 пожарно-спасательной части. Он пробежал дистанцию за 23 минуты 51 секунду. Серебро получил Андрей Пинчук, пожарный специализированной пожарно-спасательной части. Он дошел до финиша за 25 минут и 19 секунд. Третье место завоевал сам Олег Кондратьев, преодолев маршрут за 27 минут и пять секунд.

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