Патриотический конкурс прошел в зоосаде «Приамурский» в Хабаровске Фото: министерство культуры Хабаровского края

Краевой патриотический конкурс «Четвероногие друзья бойцам помогают всегда!» прошел в Хабаровске. В нем приняли участие 180 детей, 98 из которых с ограниченными возможностями здоровья. Ребята нарисовали российских военных и их помощников, животных.

Конкурс проводился зоосадом «Приамурский» имени Сысоева совместно с СОНКО «Здоровье и семья».

- Подобные мероприятия формируют чувство патриотизма, любовь к Родине, гордость за тех, кто стоит на защите её рубежей, формируют гуманное отношение к животным, а также способствуют социокультурной адаптации особенных ребят, — сказала Алина Таенкова, научный сотрудник зоосада.

Конкурс был посвящен героизму российских военнослужащих и их дружбе со своими четвероногими помощниками. Все участники получили памятные дипломы о прошедшем событии.

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