Мост через реку Бурея восстанавливают у поселка Алонка Хабаровского края

Мост через реку Бурея восстанавливают в Хабаровском крае Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

В Хабаровском крае ведутся работы по восстановлению ледорезов мостового перехода на автомобильной дороге «Подъезд к поселку Алонка». Предыдущая конструкция через реку Бурея разрушилась, работы по починке полностью завершат к 30 апреля.

Ледорезы необходимы для защиты опоры моста от повреждений во время ледохода. Они принимают на себя удары льда и воды и направляют их в пролеты моста.

- Подрядной организацией проделана работа по разборке разрушенных ледорезов, укреплению воронки местного размыва по контуру и досыпке внутренней части ледореза камнем, а также обшивки верхней и боковой части ледорезов стальными листами, - рассказал Алексей Кушнаренко, эксперт дорожного хозяйства КГКУ «Хабаровскуправтодор».

Сейчас организации предстоит обустроить новые ледорезы с засыпкой камней и обшивкой стальными листами, окрасить наводную часть антикоррозийными материалами и выровнять положение ледорезов.

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