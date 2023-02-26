СНТ «Автотранспортник» под Хабаровском оштрафовали за отсутствие мусорок Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку СНТ «Автотранспортник». В результате в товариществе обнаружили серьезные нарушения. На территории нет мусорок и площадки для накопления отходов. Кроме того, не был заключен договор о вывозе мусора с регоператором.

- По постановлению прокурора председатель товарищества привлечен к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами, - рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Наказание за подобное правонарушение – штраф от двух для физических и до 20 тысяч рублей для должностных лиц. Точная сумма штрафа, наложенная на председателя СНТ неизвестна. Кроме административной ответственности, в суд направлен иск. Товарищество обязуют устранить нарушения и оборудовать площадку для сбора мусора.

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