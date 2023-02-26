Пообещали ноутбук и смартфон: мошенники обманули жителя Магадана при продаже техники Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

27-летний житель Магадана попался на уловки аферистов в социальных сетях. Неизвестный выложил объявление о продаже техники. Ноутбук и смартфон предлагали купить на 60 тысяч рублей.

Такая щедрость удивила колымчанина, и он поспешил приобрести товар по дешевке. Он связался с «продавцом» и оформил заказ. Мужчину попросили скинуть деньги за оплату техники и выслали реквизиты. Магаданец перевел всю сумму на указанный счет и стал ждать заказ. Техника к нему так и не доехала.

- Заведено уголовное дело по признакам мошенничества. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Жертвой мошенников едва не стала и другая жительница Магадана. Ей позвонили телефонные мошенники и рассказали, что кто-то взломал ее личный кабинет на «Госуслугах». Чтобы «вернуть доступ», женщину просили перевести деньги на карту звонившего. Жительница вспомнила предостережения полиции, и не стала переводить сумму, не поддавшись на провокации.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.