Хабаровский клуб «СКА-Нефтяник» обыграл «Кировец» со счетом 1:13 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хабаровский хоккейный клуб «СКА-Нефтяник» одержал безоговорочную победу на матче в Уфе. Команда обыграла клуб «Кировец» всухую: игра закончилась со счетом 1:13 в пользу хабаровчан.

Счет открылся уже на второй минуте матча. Алексей Торгонский забил уфимскому клубу первый гол. Через несколько минут в ворота хабаровчан прилетел первый и последний за игру удар от Дениса Потемкина, бывшего участника «СКА» - Нефтяник». Больше команда не позволила сопернику атаковать ворота в цель.

За игру были забиты еще 12 мячей. Голы исполнили Алан Джусоев, Туомас Мяаття, Юрий Шардаков, Роман Дарковский, Максим Василенко, Владимир Каланчин и Семен Чупин.

По итогам матча клуб одержал уверенную победу, возглавив турнирную таблицу чемпионата России. На втором месте располагается «Кузбасс», на третьем – «Водник».

Следующая игра «СКА-Нефтяника» пройдет 28 февраля в Кирове. Команда встретится с клубом «Родина».

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