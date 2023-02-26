День белого медведя встретили в зоосаде Хабаровска Фото: Правительство Хабаровского края

27 февраля отмечается День полярного медведя. В честь такого события сотрудники зоосада «Приамурский» имени Сысоева подготовили специальную программу для посетителей. Звездой дня стал белый медведь Алмаз, любимец публики.

Подойти к празднику решили оригинально, ведь выходные пересекаются с Масленичными гуляниями: для животных приготовили угощения в форме блинов, солнц и других символов праздника Масленицы.

- На память можно было приобрести сувенирную продукцию и лакомство для животных. А у вольера с бассейном, где живет Алмаз, организовали фотозону, - рассказали в зоосаде «Приамурский».

В программе мероприятия были познавательная программа «По следам белого медведя», показательное кормление Алмаза, творческий мастер-класс «Бумажный мишка», интерактивная викторина для детей и взрослых и мастер-класс с театрализованным представлением.

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