День белого медведя встретили в зоосаде Хабаровска
Фото: Правительство Хабаровского края
27 февраля отмечается День полярного медведя. В честь такого события сотрудники зоосада «Приамурский» имени Сысоева подготовили специальную программу для посетителей. Звездой дня стал белый медведь Алмаз, любимец публики.
Подойти к празднику решили оригинально, ведь выходные пересекаются с Масленичными гуляниями: для животных приготовили угощения в форме блинов, солнц и других символов праздника Масленицы.
- На память можно было приобрести сувенирную продукцию и лакомство для животных. А у вольера с бассейном, где живет Алмаз, организовали фотозону, - рассказали в зоосаде «Приамурский».
В программе мероприятия были познавательная программа «По следам белого медведя», показательное кормление Алмаза, творческий мастер-класс «Бумажный мишка», интерактивная викторина для детей и взрослых и мастер-класс с театрализованным представлением.
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