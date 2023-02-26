Плюсовые температуры придут в Хабаровский край 27 февраля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Наконец-то жители Хабаровского края почувствуют скорое приближение весны. Едва закончится Масленица и проводы зимы, как в регион придут плюсовые температуры. В Хабаровске 27 февраля осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут от -11 до -13 градусов, днем – от +1 до +3 градусов. Прогнозируется юго-западный ветер 8-13 метров в секунду, местами порывы достигнут 15-18 метров в секунду.

В южных районах края также не будет снега. Ночью ожидается от -14 до -16 градусов, днем – от +3 до +5 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 2-14 метров в секунду.

В центральных районах края преимущественно без осадков, небольшой снег пройдет в Верхнебуреинском районе. Ночью температура опустится от -11 до -19 градусов, днем поднимется от -6 до +3 градусов. Скорость южного и юго-западного ветров достигнет 4-14 метров в секунду, местами пройдут порывы 15-20 метров в секунду.

В северных районах также без снегопадов, местами осадки пройдут в Охотском районе. Ночью температура достигнет от – 8 до – 20 градусов, днем – от -1 до -14 градусов. Ожидается ветер различных направлений 4-14 метров в секунду. Метами его порывы достигнут до 15-21 метров в секунду.

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