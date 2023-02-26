Гигантская яркая комета пролетит в небе над Хабаровском Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Астроном из Хабаровска рассказал о новой комете, которую открыли в Южной Африке 22 февраля. A10SVYR сейчас пролетает в созвездии Змеи и приблизится к Земле лишь к октябрю 2024 года. Как говорят ученые, она достигнет небывалой яркости, увидеть ее над Хабаровском можно будет и невооруженным взглядом. Считается, что эта комета очень старая, ей более 26 тысяч лет.

- Если прогнозы сбудутся, нас ждет комета аналогичная недавней C/2020 F3 (NEOWISE). Эти прогнозы предварительные и не учитывают множество факторов. Например, комета может начать распадаться, приближаясь к Солнцу, что приведет к существенной потере яркости, - рассказал Евгений Ревва, астроном.

Если Луна не засветит небо, комету будет очень хорошо видно. Астрономы рассчитывают воочию увидеть объект, поэтому планируют наблюдения уже сейчас.

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