Кадетский бал прошел в Хабаровске Фото: управление образования Хабаровска

В краевой столице состоялось ставшее уже традиционным мероприятие - кадетский бал. Он был посвящен одному из самых патриотичных праздников в стране - Дню защитника Отечества. Участие принимали ученики кадетской школы №1 имени Ф. Ф. Ушакова. Их гостями стали кадеты военно-морского лицея и школы №38.

Юноши в парадной форме и девушки в бальных платьях станцевали вальс, кадриль и польку. Атмосфера передавала дух русского классического бала. Участники рассказали, что кадетский бал позволяет посмотреть на происходящее сегодня под другим углом, а также вспомнить лучшие традиции прошлых лет.

Напомним, в декабре 2022 года подобное мероприятие, только в больших масштабах, состоялось в Москве. Тогда лучшие хабаровские кадеты школы МЧС побывали в Гостином дворе в столице, чтобы выступить на благотворительном балу.

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