Две школы по 550 мест построят в Хабаровском крае в 2024 году Фото: @healthyopinion27

Зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов подписал два концессионных соглашения с компанией «ПРОШКОЛА» (ВЭБ.РФ) на строительство двух школ в регионе. Каждая из них будет вмешать 550 учеников. Соглашения заключили по поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

- Новые школы откроются в Комсомольске-на-Амуре и поселке Корфовском Хабаровского района. Они должны принять первых учеников уже 1 сентября 2024 года, - рассказал Евгений Никонов в своем телеграм-канале.

Напомним, строительство новых школ ведется и в краевой столице. Уже в 2023 году в Хабаровске планируют открыть учебные заведения в микрорайоне «Строитель» и в районе Демьяна Бедного. Благодаря этому в городе появится еще 1,1 тысячи мест для обучения детей.

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