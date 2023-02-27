Лесные пожарные прошли тренировку по десантированию без парашютов в Хабаровском крае Фото: минлесхоз Хабаровского края

Приближается весна, а вместе с ней и пожароопасный сезон. В связи с этим хабаровские сотрудники краевой лесоохраны уже начали готовиться к ЧС и оттачивать свои навыки тушения лесных пожаров. Накануне они отработали спуски с вертолета Ми-8 без парашютов. В учениях приняли участие 70 человек.

- Десантники со скоростью три метра в секунду спускаются к месту условного очага пожара. Следом за ним подается их груз для тушения и проживания в тайге. Скорость в таких спусках играет особую роль, ведь при реальном пожаре времени на промедление нет, - рассказали в минлесхозе Хабаровского края.

Спуски с вертолета - это заключительная часть обучения десантников. За время подготовки они совершили порядка 400 высадок. После обучения пожарные получают допуски на десантирование и тушение лесных пожаров. До начала сезона лесоохране еще предстоит проверить состояние техники и оборудования, привести в порядок инвентарь, подготовить планы тушения лесных пожаров.

Напомним, со следующего года на севере края будут созданы резервы авиатоплива. Такая мера поможет в борьбе с пожарами, которые возникают на отдаленных территориях, куда может добраться только авиация.

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