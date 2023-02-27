Налетчик в маске: мужчина грабил магазины, угрожая сотрудникам расправой в Комсомольске

К семи годам колонии приговорили мужчину за разбой и грабеж в Комсомольске-на-Амуре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

32-летний житель Города юности понесет наказание за разбой и грабежи, которые он совершал в Комсомольске с февраля 2021 года. Надевая медицинскую маску, он врывался в магазины поздним вечером или ночью, направлял на сотрудников подозрительный предмет, напоминающий оружие, и угрожал расправой, если те не отдадут ему выручку.

- Во время одного из преступлений мужчина сорвал с шеи продавца золотую цепочку за 112 тысяч рублей. Еще в одном случае он не смог взять деньги из кассы, поэтому забрал телефон сотрудницы магазина за 20 тысяч, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

В общей сложности ущерб составил больше 200 тысяч рублей. После долгого расследования уголовного дела суд приговорил виновника к семи годам колонии строгого режима, но осужденный не согласился с этим решением. Он обжаловал приговор, но пересмотр дела ничего не изменил. Первое решение оставлено в силе.

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