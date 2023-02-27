Сырье для пива не прошло проверку в Хабаровске Фото: Олег УКЛАДОВ

В хабаровской лаборатории Россельхознадзора проверили пробы солода ячменного светлого, которые были отправлены заказчиком на исследование. Инициатора проверки в ведомстве не назвали. По результатам проведенных анализов было выявлено несколько отклонений образцов от норм Межгосударственного стандарта (ГОСТ).

- Проверялись такие показатели как влажность, запах, кислотность и цвет сусла. По результатам испытаний образец солода не прошел проверку по влажности, кислотности и цвету. Информация передана заказчику исследований, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Напомним, в начале месяца стало известно о фальсификате молочной продукции, большая партия которой попала на прилавки магазинов Хабаровского края. Тогда сотрудники Россельхознадзора сообщили, что было уничтожено около трех тонн сгущенки, а еще 1,3 тонны подделки вернули поставщику.

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