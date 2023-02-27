Дежурная часть МВД России открылась около железнодорожного вокзала Хабаровска Фото: пресс-служба УТ МВД России по ДФО

В краевой столице состоялось торжественное открытие дежурной части Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте. Здание, расположенное возле ж/д комплекса Хабаровск-1, было полностью отремонтировано и переоборудовано. Поздравил коллег со значимым событием новый руководитель ЛУ МВД России на транспорте - полковник полиции Дмитрий Лябах. На церемонии также присутствовал личный состав линейного подразделения.

- Хочется отметить, что созданные условия будут способствовать успешному выполнению оперативно-служебных задач и положительно отразятся на общем эмоциональном и деловом настрое сотрудников полиции, - сказал Дмитрий Лябах.

Теперь в отделении, занимающем три этажа здания, оборудованы дежурная часть, комната отдыха, помещение для административно задержанных хабаровчан, комната хранения вещдоков и другие служебные помещения. На цокольном этаже будут работать сотрудники патрульно-постовой службы. Здесь же оборудованы спецпомещения ОМТиХО Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте.

Новое здание оснащено современным оборудованием. У отделения есть система «ПАПИЛОН», которая нужна для опознания людей по отпечаткам пальцев. Также работает система «Безопасный город», которая позволяет просматривать в режиме реального времени места скопления граждан и дорожную сеть города.

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