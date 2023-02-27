Конкурс пианистов среди учеников музыкальных школ пройдет в Хабаровске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 марта в Хабаровске стартует конкурс среди юных пианистов, которые проходят обучение в музыкальных и школах искусств. Цель мероприятия – найти талантливых музыкантов и помочь им в развитии творческой карьеры в будущем. К участию допускаются дети и подростки в возрасте 7-16 лет.

- Победителей выберут в двух номинациях: «Солисты» и «Фортепианный ансамбль «Учитель – ученик». В первой конкурсанты представят два произведения: полифоническое и кантилену любого композитора, кроме эстрадно-джазового направления. Во второй номинации нужно будет представить два разнохарактерных произведения, одно из которых – классическое, - рассказали в администрации Хабаровска.

Оцениваться будет мастерство игры на пианино, соответствие произведений возрасту исполнителя, владение музыкальными жанрами, сценическая культура и артистизм.

Заявки на участие принимаются до 1 апреля. Зарегистрироваться можно лично, обратившись по адресу: Союзная, 76, или по почте kikot.s.53@bk.ru.

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