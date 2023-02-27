Увидеть Донбасс своими глазами. Фото: предоставлено КП

Кирилл Цмакалов, председатель комитета Законодательной Думы Хабаровского края по бюджету, налогам и экономическому развитию вместе с коллегами-законодателями сейчас находится в зоне проведения СВО и на освобожденных территориях. Об этой командировке колумнист КП подробно рассказывает в своем телеграм-канале.

Из Дебальцево, который во время бесчинств украинской армии считали Сталинградом времен Великой Отечественной войны, отправляемся в Луганск.

Здесь ЛДПР открыла региональное отделение Луганской Народной Республики, оно стало 87-ым представительством либеральных демократов в России.

Партия поддержала ребят, кто разделяет наши взгляды и готов объединится в мощный партийный кулак для достижения победы на фронте и восстановления мирной жизни.

Коллеги сразу проявили активность, особенно в тех городах и районах, которые больше всего пострадали в ходе боевых действий. Наш лидер Леонид Слуцкий очень точно определил вектор партийной деятельности в ЛНР - «Луганское отделение ЛДПР заточено на людей, заточено на добро, заточено на помощь, а потом уже - политика».

Рассказали однопартийцам, как трудимся у себя в Хабаровском крае.

Мы не обещаем что-то заоблачное, но все, что людям говорим, - делаем, потому что даже на одном или двух обещаниях построены планы, а обещания, если они не выполнены, рушат все, как снежная лавина, а главное уничтожают доверие.

Уверен, именно политическое доверие - один из важнейших факторов, определяющий стабильность, устойчивость и эффективность нашей работы.

Ведь если я кому-то доверяю, значит, я могу полагаться на него, как на себя самого.

Как фанат военной истории, напомню слова Конфуция, китайский философ в свое время сказал, как отрезал: «Государство в случае крайней необходимости может отказаться от оружия и даже от пищи, но без доверия народа оно не устоит».