Неделю не отвечала на звонки матери: женщину нашли мертвой в собственной квартире в Биробиджане

Спасатели обнаружили тело женщины, неделю не выходившей на связь в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Жительница Биробиджана целую неделю пыталась дозвониться до дочери, но все попытки оказались безрезультатны. Она не отвечала ни на звонки, ни на сообщения, никто из знакомых не видел девушку в последние дни. Отчаявшись, мать пропавшей обратилась к сотрудникам МЧС с просьбой взломать замок на двери в квартиру, где проживает ее дочь.

- Спасатели вместе с полицейскими отправились на вызов в дом на улице Осенней. Они открыли дверь слесарным инструментом. Внутри они обнаружили бездыханное тело женщины, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Причину смерти пока не называют. На месте работают дознаватели, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в январе жители села Амурзет нашли окровавленный труп женщины на улице. Оказалось, что в ее смерти был виновен знакомый погибшей, которому она отказалась выдать деньги.

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