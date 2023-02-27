Прокуратура наказала виновников коммунальной аварии в поселке Хабаровского края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Хабаровского края закончила проверку из-за коммунальной аварии в Новом Ургале. Напомним, 27 января на сетях случился перерыв подачи теплоносителя. Из-за этого жители поселка остались без тепла, а инженерные сети вышли из строя.

На место аварии выезжал зампрокурора Верхнебуреинского района Сергей Шамаилов. Представитель надзорного органа встретился с хабаровчанами и ответил на их вопросы.

- В настоящее время во всех многоквартирных домах и объектах социальной инфраструктуры восстановлен температурный режим, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

В виде наказания представление получил руководитель «Хабаровской энергетической системы». Его обязали устранить нарушение и сделать перерасчет. Представление внесли и главе Новоургальского городского поселения - за бездействие при ликвидации последствий аварии. Оказалось, у муниципалитета в запасе не было на это денег.

Прокуратура контролирует устранение нарушений.

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