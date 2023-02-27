Дальневосточные игры боевых искусств прошли в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске подошли к концу Дальневосточные игры боевых искусств. В них состязались больше двух тысяч самых сильных спортсменов края от 10 до 18 лет.

Они соревновались в 12 видах спортивных единоборств - кикбоксинге, кудо, самбо, рукопашном бою, айкидо, всестилевом карате, джиу-джитсу, киокусинкай, карате, ушу, а также тхэквондо двух версий.

- Я уверен, что каждый из присутствующих уедет с эмоциями и восхищением. Я уверен, что вы достигнете высочайших результатов. Символично, что это мероприятие мы открываем 23 февраля. Это выражение поддержки президента, Вооруженных сил, воинов, которые участвуют в спецоперации. И ваши победы - это их победы. Желаю всем счастья, добра, удачи, - сказал, приветствуя спортсменов, Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Соревнования шли четыре дня. Они закончились масштабным гала-финалом.

Победителем по всестилевому карате стал хабаровчанин Дмитрий Журавлев. Он и раньше принимал участие в Дальневосточных играх, но только в этот раз ему удалось дойти до конца.

Дмитрий занимается этим видом спорта восемь лет, и эта победа для него значима. Соперника спортсмен долго не мог победить - с ним он соревновался до этого не раз. Но хабаровчанин доказал, что он сильнее.

По общекомандным итогам первое место занял Хабаровский край, серебро завоевали спортсмены из Приморья, третье место осталось за амурчанами.

Этот турнир - отборочный для Всероссийских юношеских игр боевых искусств. Они проходят каждый сентябрь в Анапе. Лучшие спортсмены представят там осенью Дальний Восток.

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