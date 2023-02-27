45 бездомных собак отловили в Краснофлотском районе Хабаровска в 2023 году Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В комитет по управлению Краснофлотским районом с начала года поступило около 100 обращений от местных жителей, которые жалуются на разгуливающих по улицам бродячих собак. Некоторые из них ведут себя агрессивно, гавкая и даже нападая на прохожих. Все поступающие обращения передаются в ветцентр «Бонифаций», который организует отлов, стерилизацию и вакцинацию уличных животных.

- С начала года специалисты отловили 45 собак. Их держали в приюте в течение 15 дней. За это время их вакцинировали против бешенства, стерилизовали, чипировали. После всех процедур за животными наблюдали еще несколько дней, а после выпустили на прежнее место их обитания, - рассказали в администрации Хабаровска.

Стоит отметить, что на улицу возвращают только тех собак, которые ведут себя не агрессивно. В противном случае их оставляют в спецприюте пожизненно. Подать заявку на отлов бездомного животного можно по телефонам: 79-07-25 и 79-07-29. При этом хабаровчан предупредили, что работа по вылову кошек пока приостановлена.

Напомним, в Хабаровском крае создали рабочую группу для решения проблем с бродячими животными. На этот шаг власти подтолкнули множественные нападения животных на людей за последнее время. А в Амурске откроют новый приют, но точной даты, когда это случится, пока не называют.

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