Конкурс «Хабаровская марка» посвятят юбилею Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Производителей продуктов из Хабаровского края приглашают побороться за звание лучших в конкурсе «Хабаровская марка». В этом году его посвятят 165-летию Хабаровска.

- Конкурс посвящен 165-й годовщине со дня образования Хабаровска и охватывает все группы продовольственных товаров. Это могут быть, например, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки, колбасы, мясная, рыбная, молочная, масложировая продукция, - рассказал Олег Фомин, начальник отдела пищевой промышленности администрации города.

Цель конкурса - не только выбрать лучшего местного производителя, но и помочь предпринимателям продвинуть свой ассортимент, расширить его и повысить конкурентоспособность не только в регионе, но и за его пределами.

Заявки в номинации «Продовольственные товары» принимаются с 1 марта по 16 апреля. Их можно подать по адресу: г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 6, кабинет 101. Время работы: с 09:00 до 18:00. Задать вопросы можно по телефонам: 40-88-70, 40-88-82 или по электронной почте food@khv27.ru.

Победителям вручат дипломы и почетные знаки. Кроме того, эти производители смогут использовать наименование «Хабаровская марка» на упаковке своих товаров.

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