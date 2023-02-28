«Знать, чтобы спасать»: безопасности хабаровских школьников научат врачи

Автор проекта - Эльвира Кускова Фото: Ярина Зеликова

Общественный деятель, руководитель городского сообщества «Живем в Железнодорожном», коренная хабаровчанка Эльвира Кускова считает, что в это непростое время жители Хабаровского края не должны оставаться безучастны друг к другу. Не пройти мимо, протянуть руку помощи, оказать первые нужные действия до приезда скорой, чтобы спасти чью-то жизнь - об этом задумалась Эльвира.

Так и возникла идея уроков проекта «Знать, чтобы спасать». Сегодня проведение этих уроков поддержано Фондом гражданских инициатив Хабаровского края. Для кого и где пройдут уроки, кто станет их преподавателем - об этом в нашем интервью с автором проекта.

- Эльвира, вы состоите в «Деловой России», в медицинском комитете. Почему выбрали этот комитет, вы же не врач?

- У меня экономическое образование, и с медициной меня связывает мой папа - он хирург. Но я считаю, что, говоря сегодня о медицине, мы говорим прежде всего о внимании и неравнодушии друг к другу, о профилактике и о том, что наша молодежь сегодня должна получать знания о первой медицинской помощи. Я нередко была свидетелем того, как человеку становилось плохо, и многие окружающие хватались за мобильные телефоны, чтобы заснять эту ситуацию и поделиться в социальных сетях. Но мало кто бросается помогать. Я за то, чтобы мы все учились ценить жизнь и беречь друг друга в самых непростых жизненных ситуациях. Пандемия стала звоночком, когда настала пора задуматься, как приобрести навыки первой медицинской помощи и применять их в повседневной жизни.

- Как у вас родилась идея уроков о безопасности жизни?

- Прошлой зимой я участвовала в конференции в Комсомольске-на-Амуре, где эксперты говорили о профилактике и диагностике. Именно там я выдвинула идею проекта «Знать, чтобы спасать». Проект основан на разработке обучающей программы для школьников по оказанию первой медицинской помощи. Не надо бояться, если кому-то стало плохо, надо уметь быстро реагировать, оказывать помощь, а не хвататься за камеру мобильного телефона. Уже тогда я понимала, что проект может быть внедрен в школьную программу.

У нас также появилась идея о разовых тематических уроках для старших классов на базе учебного центра группы компаний «Тари». В разработке программы задействованы врачи-реаниматологи, медсестры и аниматоры, которые на понятном и доступном языке расскажут, а затем и покажут, как помочь человеку, не испугаться в сложившейся ситуации, а быстро и своевременно принять меры.

- Можно ли говорить, что подобные проекты сформируют новое мировоззрение у молодежи, среди которой уже есть те, кто хочет связать свою профессию с медициной?

- Безусловно, наши слушатели получат совсем другой взгляд на первую медицинскую помощь и профилактику. Кто-то из них свяжет свою судьбу с профессиональным спасением человеческих жизней. И эти важные шаги - есть шаги навстречу к врачам новой формации.

- Вы сказали, что в проведении уроков участвуют действующие врачи. Кто они?

- Например, врач анестезиолог-реаниматолог Климентий Маслов. Он проводит стандартный урок в школе, рассказывает и показывает, что надо делать в случае, если человек получил травму, отравился едой или угарным газом. Зачастую именно первые минуты до приезда скорой - самые важные. Как вести себя правильно, помочь, а не навредить и будут узнавать школьники. Более того, получение этих знаний невозможно без привлечения родительского сообщества, да и такие навыки будут не лишними и для взрослых.

- В каких школах пройдут уроки?

- Я возглавляю сообщество «Живем в Железнодорожном». Это группа людей, любящих район и проживающих здесь. Поэтому слушателями наших уроков станут учащиеся учебных заведений именно Железнодорожного района. Но я верю, что у проекта - большая жизнь, и впереди будет еще много уроков и в других школах. Ведь мы готовим методологическую базу, которой смогут пользоваться те, кто верит в проект и считает его ценным и необходимым.

- Когда начнется проведение уроков в рамках проекта «Знать, чтобы спасать»?

- С 13 марта. Это будут не только теоретические уроки за школьной партой, но и анкетирование (мы хотим больше узнать о знаниях школьников на начальном и финальном этапах), домашние задания, практические занятия с отработкой навыков.