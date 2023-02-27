Житель Китая пострадал в аварии в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ДТП с тремя пострадавшими произошло в Хабаровске 26 февраля. Как рассказали в городской Госавтоинспекции, авария случилась в 17:54 на улице Белоруской, 39.

- На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог водитель Toyota Ipsum не предоставил преимущества в движении, в результате совершил столкновение с Honda CR-Z Hybrid. После Honda CR-Z Hybrid продолжило бесконтрольное движение и столкнулось с Nissan X-Trail, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

В итоге пострадали три водителя: 20-летняя девушка, 48-летний и 35-летний мужчины. Последний - гражданин Китая.

В ГИБДД напомнили, что на подобном перекрестке водители автомобилей, едущих по второстепенной дороге, должны уступить тем, кто едет по главной, независимо от того, в какую сторону они двигаются.

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