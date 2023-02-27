Мужчина наехал на ограждение и перевернул фуру в Магаданской области Фото: УМВД России по Магаданской области
На Колыме произошло ДТП с пострадавшим. Водитель фуры наехал на ограждение и перевернулся. Его отправили в больницу.
Сообщение об аварии поступило в полицию днем 27 февраля. В Хасынском районе, на 1860 километре федеральной дороги «Колыма», случилось ДТП.
За рулем автомобиля МАN с полуприцепом был 42-летний мужчина. Причиной аварии стало то, что он превысил скорость. В результате он наехал на дорожное ограждение.
- В результате дорожной аварии водитель получил телесные повреждения и доставлен в районную больницу, - рассказали в пресс-службе УМВД по Магаданской области.
В полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Житель Китая пострадал в аварии в Хабаровске
Виновник нарушил правила дорожного движения (подробнее)
Призрачный гонщик по-колымски: многотонный грузовик вспыхнул на ходу в Магадане
Грузовик загорелся во время движения на трассе в Магадане (подробнее)
Обломки повсюду: две машины разбились на трассе «Уссури»
Авария с пострадавшими произошла на трассе Хабаровск - Владивосток (подробнее)
Детей вытаскивали из смятого автобуса: жесткая авария с бензовозами произошла на Сахалине
Бензовозы и машина врезались в школьный автобус на Сахалине (подробнее)
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru