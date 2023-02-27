Мужчина наехал на ограждение и перевернул фуру в Магаданской области Фото: УМВД России по Магаданской области

На Колыме произошло ДТП с пострадавшим. Водитель фуры наехал на ограждение и перевернулся. Его отправили в больницу.

Сообщение об аварии поступило в полицию днем 27 февраля. В Хасынском районе, на 1860 километре федеральной дороги «Колыма», случилось ДТП.

За рулем автомобиля МАN с полуприцепом был 42-летний мужчина. Причиной аварии стало то, что он превысил скорость. В результате он наехал на дорожное ограждение.

- В результате дорожной аварии водитель получил телесные повреждения и доставлен в районную больницу, - рассказали в пресс-службе УМВД по Магаданской области.

В полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.

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