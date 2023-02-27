Промышленный туризм развивают в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае побывала команда экспертов из Агентства стратегических инициатив. Специалисты должны оценить перспективы развития промышленного туризма в регионе. В октябре прошлого года хабаровчане прошли отбор во второй Всероссийский акселератор «Открытая промышленность».

По информации митуризма, пять месяцев участники прорабатывали мероприятия и продумывали, как можно повысить узнаваемость местной продукции, увеличить число туристов и поднять престиж рабочих и технических профессий. Кроме того, команда создавала новые и модернизировала имеющиеся экскурсии на производства.

- Мы выходим на финишную прямую. Чтобы раскрыть все возможности, мы постарались задействовать предприятия из разных отраслей. Это авиа- и судостроение, пищевая и легкая промышленность. Сначала нашу заявку высоко оценили эксперты, и она вошла в число самых проработанных. Теперь специалисты оценят результат проделанной работы, в качестве экскурсантов побывают на предприятиях-участниках, оценят перспективность и логичность предлагаемых экскурсий для туристов, - рассказала Екатерина Пунтус, министр туризма края.

Для представителей агентства подготовили насыщенную программу - они посетят восемь производств за три дня. Им покажут, как строят корабли и самолеты, дадут попробовать местное мороженое и соки. В конце проведут стратегическую сессию, на которой хабаровчане получат обратную связь и советы по доработке проекта.

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